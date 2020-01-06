رسمياً .. باملاك تيسيما حكماً لمباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الإثنين عن هوية حكم مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، والتي من المقرر إقامتها في مساء يوم الجمعة القادم على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أن حكم مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد سوف يكون هو الإثيوبي باملاك تيسيما، نظراً إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الأخير على صعيد التحكيم في القارة السمراء خلال السنوات الماضية.

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وأشار الكاف أيضاً إلى أن الطاقم المعاون للحكم باملاك تيسيما سوف يتكون على النحو التالي: محمد عبد الله إبراهيم حكم راية / صامويل أتانجو حكم راية / ليما نيجويسي حكم رابع.

يُذكر أن الزمالك كان قد اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الماضية من مرحلة المجموعات، وذلك حينما حل ضيفاً على فريق زيسكو يونايتد على أرض دولة زامبيا.

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