الخطيب يتلقى دعوة رسمية من الكاف لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

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أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعوة رسمية إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل حضور مراسم حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء المقرر إقامته مساء يوم غداً الثلاثاء في مدينة الغردقة.

ومن المؤكد أن الكابتن محمود الخطيب سوف يُلبي دعوة الاتحاد الإفريقي من خلال حضور مراسم الحفل، وخاصة لأن الحفل يتم تنظيمه هذه المرة على أرض مصر.

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ويُعد محمود الخطيب أحد أهم وأشهر أساطير كرة القدم الأفريقية على مر التاريخ، مما جعل الكاف يختاره كسفير للنسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية التي تم إقامتها على أرض مصر صيف العام الماضي 2019.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سبق له وأن دعا الكابتن محمود الخطيب، من أجل المشاركة في اجتماعات السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مع مسؤولي الكاف من أجل تطوير كرة القدم الأفريقية.

يُذكر أن الخطيب يُعتبر هو أول لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية نجح في الظفر بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وذلك حينما فاز بها في عام 1983 مع العلم بأن الأسطورة محمد أبو تريكة نجح في حمل الراية من بعده من خلال الفوز بنفس الجائزة في 4 مناسبات سابقة، قبل أن يأتي الدور على النجم محمد صلاح الذي فاز بها في آخر عامين على التوالي.

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