رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح بعد أنباء غيابه عن حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

Advertisements

أثار النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الجدل بقوة في الساعات القليلة الماضية، بسبب رد فعله الغريب على أنباء غيابه المتوقع عن مراسم حفل جوائز الكاف المقرر إقامته مساء يوم غداً الثلاثاء في مدينة الغردقة.

وقام محمد صلاح بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وكان مكتوباً في هذه الصورة التالي:

Advertisements

قوة التحكم في الذات، التحدث مع الذات، الاعتقاد، طريقة النظر للأحداث، العواطف، السلوك.

يُذكر أن العديد من المصادر المقربة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أكدت خلال الساعات الماضية أن فخر العرب محمد صلاح سوف يغيب بنسبة شبه مؤكدة عن حفل جوائز الأفضل، بسبب علمه بفوز زميله السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن العام الماضي 2019.

إقرأ أيضاً: الخطيب يتلقى دعوة رسمية من الكاف لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا