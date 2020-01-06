مصادر .. طائرة الكاف الخاصة تتحرك من إنجلترا وسط حضور ماني وغياب صلاح !

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كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الطائرة الخاصة التي خصصها الأخير لنقل نجمي فريق ليفربول الإنجليزي، وهما المصري محمد صلاح وأيضاً السنغالي ساديو ماني، قد تحركت قبل ساعة من الآن من دولة إنجلترا تجاه أرض مصر.

وأكدت المصادر أن الطائرة قد أقلعت من دولة إنجلترا وعلى متنها النجم ساديو ماني فقط لا غير، حيث غاب النجم محمد صلاح مثلما كان متوقعاً منذ يوم أمس الأحد، مما يعني بالتالي غيابه عن مراسم حفل جوائز الكاف يوم غداً الثلاثاء.

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وأشارت أيضاً إلى أن عدم حضور فخر العرب محمد صلاح لمراسم الحفل لا يزال مؤكداً بصفة رسمية، نظراً لأن اللاعب من الممكن أن يصل إلى مدينة الغردقة صباح يوم غداً الثلاثاء على متن طائرة خاصة أخرى.

وشددت المصادر على أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي يعملون جاهداً طيلة الساعات الماضية، من أجل محاولة إقناع صلاح بضرورة حضور إلى حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حتى وإن لم يفز بالجائزة في هذه المرة.

وأضافت المصادر أن المشكلة بالنسبة إلى محمد صلاح تكمن أنه قد فاز بهذه الجائزة في آخر عامين على التوالي، إلا أنه من الوارد أن يفقدها حينما تم تنظيم ذلك الحفل على أرض مصر، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنها سوف تذهب إلى زميله ساديو ماني.

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