رسمياً .. غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد قبل كأس السوبر الإسباني

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الإثنين عن قائمة فريقه، والتي تستعد للتوجه إلى المملكة العربية السعودية في الساعات القادمة، استعداداً لخوض غمار مسابقة كأس السوبر الإسباني بداية من منتصف الأسبوع الجاري.

وشهدت قائمة الفريق الملكي غيابات مؤثرة للغاية على مستوى خط الهجوم، من خلال غياب النجم البلجيكي إدين هازارد بداعي الإصابة، قبل أن تزداد معاناة الريال أكثر بعد تأكد غياب كلاً من النجم الفرنسي كريم بنزيمة وأيضاً النجم الويلزي جاريث بيل بداعي الإصابة أيضاً.

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وشارك كلاً من الثنائي في أولى مباريات ريال مدريد مطلع العام الحالي 2020، والتي فاز بها الميرنجي بثلاثية نظيفة خارج أرضه على حساب مضيفه فريق خيتافي في مسابقة الدوري الإسباني، إلا أن الإصابة لحقت بهما في الساعات الماضية اليوم الإثنين.

ولم تكن جميع الأخبار سيئة بالنسبة إلى عشاق النادي الملكي، وخاصة وأن قائمة الفريق المتجهة إلى الأراضي السعودية قد شهدت أخيراً عودة النجم الإسباني لوكاس فاسكيز، إضافة إلى النجم البرازيلي مارسيلو فييرا وأيضاً النجم الكولومبي خاميس رودريغيز بعد تعافي كلاً منهم من الإصابة.

وإليكم الآن قائمة ريال مدريد المتجهة إلى المملكة العربية السعودية لخوض غمار مسابقة كأس السوبر الإسباني:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / ألفونس أريولا / التوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال / إيدير / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / ألفارو / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / فرانشيسكو إيسكو / خاميس رودريغيز.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش / إبراهيم دياز / ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور / رودريجو.

يُذكر أن ريال مدريد سوف يلتقي مساء يوم الأربعاء القادم مع فريق فالنسيا في إطار الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني، وفي حالة تأهله سوف يلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

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