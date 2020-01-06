رئيس الزمالك يُطالب اللاعبين بالفوز على زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا

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حرص رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة هامة للغاية اليوم الإثنين مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة القادمة أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب رئيس نادي الزمالك من اللاعبين في هذه الجلسة ضرورة تحقيق الانتصار في اللقاء القادم على حساب فريق زيسكو يونايتد، نظراً إلى أهمية حصد النقاط الكاملة من هذه المباراة الصعبة.

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وأشار أيضاً إلى أن كل لاعب داخل جدران القلعة البيضاء مُطالب ببذل أقصى مجهود ممكن لديه في هذه المباراة، وخاصة لأنها تُقام على أرض الزمالك ووسط جماهيره الغفيرة، وبالتالي لا مجال في التفريط في نقاط اللقاء سواء بالخسارة أو حتى التعادل.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أنه سعيد للغاية مما شاهده من اللاعبين في المباراة الماضية أمام فريق طنطا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب الروح القتالية التي أظهرها كل لاعب مما ساعد الزمالك في قلب الطاولة على طنطا في نهاية المطاف والخروج فائزاً من اللقاء بثلاثية مقابل هدفين.

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