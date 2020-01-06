فينجر: اللاعب المصري موهوب ومن الصعب اختيار الأفضل بين صلاح وماني ومحرز

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تحدث الفرنسي أرسين فينجر المدرب المخضرم السابق عن المرشح الأقرب من أجل التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، والتي من المقرر أن يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية الفائز بها مساء يوم غداً الثلاثاء في مدينة الغردقة.

وأكد أرسين فينجر خلال تصريحات له عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية أنه من الصعب اختيار أفضل لاعب في إفريقيا عن العام الماضي 2019، وخاصة وأن الصراع سيكون بين ثلاثي مميز للغاية يتمثل في كلاً من: المصري محمد صلاح / السنغالي ساديو ماني / الجزائري رياض محرز.

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وأشار أيضاً إلى أن المنافسة ستكون أكثر شراسة بين محمد صلاح وساديو ماني بصفة خاصة، نظراً لكونهما يلعبان في نفس الفريق وهو ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى دورهما البارز في قيادة فريق الريدز نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وشدد فينجر في حديثه على أن فخر العرب محمد صلاح يُعتبر لاعباً فريداً للغاية من نوعه، حيث يمتاز بالقدرة على تسجيل الأهداف دائماً، كما يمتاز أيضاً بصناعة اللعب لزملائه وأيضاً يُمكنه اللعب في مركز الجناح، أما أكبر ميزة فيه تتمثل في قدرته على التطور بصورة إيجابية يوماً بعد يوم.

وعن زيارته إلى مصر على هامش حضوره لحفل جوائز الكاف، أوضح المدرب الفرنسي السابق أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها الأراضي المصرية، إلا أنه يشعر بسعادة كبيرة بسبب تواجده وسط هذه المجموعة الكبيرة من النجوم السابقين.

وعن وجهة نظره في اللاعب المصري، أضاف أرسين فينجر أنه معجب بشدة باللاعبين المصريين بسبب عقليتهم إضافة إلى الموهبة التي لديهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعب المصري لا ينقصه سوى شيء واحد فقط، وهو تحقيق النتائج الإيجابية في مسابقة كأس العالم مع منتخب مصر.

وفي ختام تصريحاته، حرص فينجر على الإشادة بالنجم المصري محمد النني الذي سبق له العمل تحت إشرافه في نادي أرسنال الإنجليزي، حيث أكد أن النني يمتاز بالقدرة على بناء الهجمات من الخلف دون المخاطرة بمكانه في وسط الملعب، مشدداً على أنه من نوعية اللاعبين الذين يقومون دائماً بالتضحية من أجل ناديهم.

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