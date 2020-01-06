موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين الثلاثاء 7/1/2020

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موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المباريات الكلاسيكية السعودية، إضافة إلى عشاق نادي الهلال وأيضاً عشاق النادي الأهلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والأهلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال والأهلي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يستعد فريق الهلال لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والأهلي، ستكون مباراة الهلال والأهلي منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الهلال والأهلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD2 المجانية، بينما سيكون المعلق السعودي جعفر الصليح هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق الأهلي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على اللقب مع غريمه الآخر فريق النصر حامل لقب الموسم الماضي.

ويعلم الزعيم جيداً أن فوزه في جميع مبارياته المؤجلة سوف يضمن له مباشرة التربع على عرش صدارة الترتيب وحيداً دون أي شريك على الإطلاق، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه حتى يتفوق بفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر، مما يُشعل الصراع بينهما على اللقب في الأشهر القادمة.

على الجانب المقابل، يمتلك فريق الأهلي الهدف ذاته من أجل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم ذاته، حيث لا يفرق بينه وبين الصدارة حالياً سوى 7 نقاط فقط مع احتمالية أن يتقلص ذلك الفارق إلى 4 فقط في حالة فوزه في لقاء القمة على حساب الهلال.

وبكل تأكيد تغيرت وضعية فريق الأهلي كثيراً في الآونة الأخيرة بعكس ما كان عليه الحال في بداية الموسم الجاري، ولعل ما ساهم في تحسن حالة الفريق الملكي هو عودة المدرب السويسري المخضرم كريستيان جروس من أجل تولي منصب المدير الفني بعد أن إقالة المدرب السابق للراقي بسبب سوء النتائج.

وإليكم الآن نتائج فريق الهلال في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

فلامينغو البرازيلي 1/2 الهلال، نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال 2/2 مونتيري المكسيكي، وفاز الأخير بركلات الترجيح، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

الحزم 1/1 الهلال، الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال 0/7 العدالة، الدوري السعودي للمحترفين.

الفيصلي 2/2 الهلال، وفاز الأخير بركلات الترجيح، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الأهلي 1/3 الفيصلي، الدوري السعودي للمحترفين.

النجوم 3/1 الأهلي، دور ال32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأهلي 1/5 ضمك، الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب 0/1 الأهلي، الدوري السعودي للمحترفين.

الفيحاء 1/0 الأهلي، ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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