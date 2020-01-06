رسمياً .. عقوبات قاسية على الإسماعيلي بعد أحداث مباراة إنبي

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أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيع عقوبات قاسية للغاية على النادي الإسماعيلي، بعد الأحداث الساخنة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي وإنبي في الأيام الماضية في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تلك المباراة اعتراضات هائلة من طرف النادي الإسماعيلي على القرارات التحكيمية، وخاصة الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الدراويش الذي أساء لطاقم تحكيم اللقاء بتصريحات مسيئة للغاية عقب نهاية المباراة مباشرة.

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وإليكم الآن العقوبات المفروضة على النادي الإسماعيلي من طرف لجنة الانضباط باتحاد الكرة:

إيقاف الكابتن سعفان الصغير وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 أشهر قادمة.

فرض غرامة مالية على الكابتن سعفان الصغير وصل قدرها إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري، بسبب تصريحاته المسيئة ضد لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور.

فرض غرامة مالية على النادي الإسماعيلي وصل قدرها إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري، بسبب تصرفات جماهير الدراويش وتعديها على طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي وإنبي.

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