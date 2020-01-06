ليفربول يرفض التعليق على موقف محمد صلاح من حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019

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رفض نادي ليفربول الإنجليزي التعليق تماماً على موقف النجم المصري محمد صلاح، وذلك بخصوص إمكانية حضوره أو غيابه عن حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 المقرر إقامته مساء يوم غداً الثلاثاء في مدينة الغردقة.

وأكد نادي ليفربول أن الطائرة الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أقلعت اليوم من إنجلترا وعلى متنها النجم السنغالي ساديو ماني فقط لا غير، فيما غاب فخر العرب محمد صلاح عن هذه الرحلة مما يعني عدم حضوره مراسم الحفل يوم غداً الثلاثاء.

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وأوضح مات ماكان رئيس الفريق الإعلامي بنادي ليفربول خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أن النادي يرفض تماماً فكرة التعليق على موقف محمد صلاح من حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019.

وأشار أيضاً إلى أن ليفربول لا يرغب في التعليق على ذلك الأمر نظراً لكونه يُعتبر أمراً شخصياً في نهاية المطاف، حيث يمتلك صلاح الحرية الكاملة في حالة أراد حضور الحفل أو امتنع عن الذهاب، مشدداً في الوقت ذاته على أن محمد صلاح هو الوحيد القادر على التعليق على الموضوع وليس أي شخص آخر في الوقت الحالي.

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