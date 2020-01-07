جمال الغندور: رئيس الزمالك لديه مشاكل مع مصر بأكملها وليس معي وحدي

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حرص الكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على الرد على الإهانات التي تم توجيهها له من طرف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الأيام الماضية، بسبب اعتراض الأخير على عدم استقدام حكام أجانب لمباريات الزمالك المتبقية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد جمال الغندور خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أن رئيس نادي الزمالك ليس لديه مشكلة معه فقط على المستوى الشخصي، وإنما لديه مشاكل مع الجميع داخل مصر طيلة السنوات الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أنه قام بتوثيق كل التصريحات المسيئة ضده من طرف رئيس الزمالك في الفترة الماضية، ثم قام بتقديم شكوى رسمية ضده إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري، حتى يتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحقه وحق أي شخص يُهاجم لجنة الحكام أو الحكام المصريين بمثل هذه التصريحات المسيئة.

وشدد الغندور في حديثه على أنه لا يوجد أي شخص في الوسط الرياضي المصري يستطيع أن يفرض على لجنة الحكام أي شيء، وذلك سواء من خلال اختيار حكام بعينهم لإدارة المباريات أو حتى من خلال اختيار حكام أجانب بدلاً من المصريين.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أن كل مباريات الفارس الأبيض التي خاضها حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري العام قد تم إدارتها بواسطة أكبر الحكام المصريين الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال التحكيم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الزمالك خاض 11 مباراة بدون أن يتكرر نفس الحكم لمباراتين.

يُذكر أن هذه الأزمة بعد سقوط فريق الزمالك في فخ التعادل في أكثر من مباراة في المرحلة الماضية بسبب الأخطاء التحكيمية بحسب تصريحات مسؤولي نادي الزمالك، مما جعل رئيس النادي يُصدر بياناً رسمياً يُطالب فيه بضرورة الاستعانة بحكام أجانب.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن نادي الزمالك قد أبدى حتى استعداده لدفع قيمة جميع الحكام الأجانب الذين سوف يتم استقدامهم لمبارياته حتى نهاية الموسم الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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