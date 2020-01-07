مانويل جوزيه يُشيد بمستوى الأهلي حالياً مع فايلر ويمدح أمادو فلافيو

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تحدث الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقاً عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للمارد الأحمر، كما تحدث أيضاً عن النجم الأنجولي السابق أمادو فلافيو.

وأكد مانويل جوزيه خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أنه مُعجب بشدة بالمستوى الفني الذي يُقدمه فريق الأهلي في الوقت الحالي مع المدرب رينيه فايلر، نظراً إلى النتائج المثالية التي حققها منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن.

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وأشار أيضاً إلى أنه يشعر بأن فايلر سوف يُصبح نسخة طبق الأصل منه، من خلال نجاحه في قيادة الفريق الأهلاوي لتحقيق نفس الأمجاد التي حققها في السنوات الماضية، وفي مقدمتها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وعن المهاجم السابق أمادو فلافيو، شدد مانويل جوزيه في حديثه على أنه قد فاز بالرهان الذي وضعه ضد الجميع في ذلك الوقت، وذلك حينما أصر على بقاء فلافيو داخل جدران القلعة الحمراء بالرغم من أن مستواه لم يكن مُرضياً على الإطلاق لجماهير القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الأول له مع الأهلي.

وأضاف أنه راهن دون خوف على أمادو فلافيو لأنه كان يعرف القدرات العالية التي يملكها ذلك اللاعب، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قام بالتركيز على النواحي النفسية من أجل إخراج فلافيو من الحالة المعنوية السيئة التي كان فيها بسبب صيامه عن تسجيل الأهداف.

يُذكر أن البرتغالي مانويل جوزيه يُعد أحد أعظم المدربين في تاريخ النادي الأهلي، حيث نجح في الفوز بكافة الألقاب الممكنة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري مع الجيل الذهبي للنادي الأهلي الذين تكون من أسماء مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب ووائل جمعة وعصام الحضري والعديد من الأسماء الأخرى الكبيرة.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء في تكرار نفس هذه الإنجازات في الفترة الحالية مع المدرب السويسري رينيه فايلر، وخاصة في ظل المستويات الرائعة التي قدمها المارد الأحمر في جميع مبارياته الأشهر الماضية.

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