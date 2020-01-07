مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7/1/2020 .. الهلال والأهلي ومانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

Advertisements

يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المثيرة والمهمة اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7/1/2020 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها مباراة مرتقبة سوف تجمع بين فريق بيراميدز مع ضيفه فريق الإسماعيلي، كما تُقام اليوم أيضاً إحدى كلاسيكيات كرة القدم السعودية من خلال إقامة مباراة الهلال مع ضيفه الأهلي في العاصمة السعودية الرياض.

Advertisements

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الأنظار كافة سوف تتجه لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في لقاء ديربي مدينة مانشستر في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7/1/2020 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

أسوان / الجونة، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق أمير محروس، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الغياتي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

بيراميدز / الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف، الساعة الخامسة مساءً.

الإنتاج الحربي / المصري البورسعيدي، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD2، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق رامي بهجت، الساعة الخامسة مساءً.

العربي / الكويت، كأس ولي العهد الكويتي، المباراة النهائية، قناة الكويت الرياضية المجانية، المعلق خليل البلوشي، الساعة الخامسة إلا ربع مساءً.

الهلال / الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق فهد العتيبي، قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، المعلق جعفر الصليح، الساعة السابعة مساءً.

مانشستر يونايتد / مانشستر سيتي، كأس الرابطة الإنجليزية، ذهاب الدور نصف النهائي، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة العاشرة مساءً.

ستاد ريمس / ستراسبورج، كأس الرابطة الفرنسية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة العاشرة مساءً.

إقرأ أيضاً: مانويل جوزيه يُشيد بمستوى الأهلي حالياً مع فايلر ويمدح أمادو فلافيو