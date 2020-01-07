أون سبورت تنفرد الليلة بنقل فعاليات حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019

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أعلنت قناة أون سبورت عن انفرادها الليلة بنقل فعاليات حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 بشكل حصري، والمقرر إقامته في مدينة الغردقة بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعمل قناة أون سبورت على تقديم تغطية مميزة للغاية لحدث الليلة المنتظر، من خلال تخصيص أستوديو تحليلي قبل انطلاقة مراسم الحفل، من أجل الحديث عن كافة التفاصيل المتعلقة بالحفل وأيضاً حظوظ المرشحين من أجل حصد الجوائز مساء اليوم الثلاثاء.

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ولا تقتصر التغطية عند ذلك وحسب، بل ستشمل أيضاً على تواجد العديد من المراسلين للقناة من قلب الحدث، من أجل الحصول على ردود الأفعال الأولى سواء للنجوم السابقين الحاضرين اليوم أو حتى للفائزين بجوائز الكاف.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سوف يقوم اليوم بتسليم 5 جوائز مختلفة تُعد 4 منها رئيسية، والتي تتمثل على النحو التالي:

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 / جائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا 2019 / جائزة أفضل مدرب إفريقي 2019 / جائزة أفضل منتخب إفريقي 2019 / جائزة أفضل لاعب إفريقي شاب 2019.

وتُعتبر الجائزة الرئيسية التي سوف يتم الكشف عنها قبل نهاية الحفل مباشرة، هي جائزة أفضل لاعب في إفريقيا أي الكرة الذهبية الأفريقية، حيث يتنافس عليها هذه المرة ثلاثة لاعبين من الطراز الرفيع، وهم كلاً من النجم المصري محمد صلاح، إضافة إلى النجم السنغالي ساديو ماني، وأيضاً النجم الجزائري رياض محرز.

وكان فخر العرب محمد صلاح قد تواجد في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي 2018 رفقة الأسد السنغالي ساديو ماني، علماً بأن صلاح نال هذه الجائزة في آخر عامين على التوالي في إنجاز فريد من نوعه له على المستوى الشخصي.

ولا تبدو حظوظ محمد صلاح كبيرة من أجل نيل هذه الجائزة في الوقت الحالي، نظراً إلى التفوق الواضح عليه من طرف الثنائي ساديو ماني ورياض محرز، على أن يكون الصراع مشتعلاً بينهما من أجل جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، والتي فاز بها محارب الصحراء محرز من قبل في السنوات الماضية.

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