الأهلي يُسابق الزمن من أجل تجهيز حسين الشحات قبل مواجهة بلاتينيوم

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لا يزال الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود يعمل جاهداً من أجل تجهيز النجم حسين الشحات، حتى يكون الأخير حاضراً في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الدكتور خالد محمود خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن حسين الشحات سوف يواصل اليوم الثلاثاء تنفيذ برنامجه التأهيلي من خلال التدريب منفرداً على ملعب مختار التتش في مقر الأهلي الرئيسي بالجزيرة.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب سوف يكون جاهزاً بنسبة كبيرة من أجل المشاركة في اللقاء المقبل أمام فريق بلاتينيوم ستارز، على أن يبقى قرار إشراكه في المباراة من عدمه بيد الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وعن النجم شريف إكرامي حارس المرمى الثاني لفريق الأهلي، شدد خالد محمود في حديثه على أن اللاعب بات على وشك التعافي بدوره من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة، مما يعني بالتالي احتمالية جاهزيته بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة الأهلي المتجهة إلى دولة زيمبابوي إن وافق الجهاز الفني على ذلك.

يُذكر أن حسين الشحات كان قد تعرض إلى إصابة على مستوى العضلة الضامة، فيما كان شريف إكرامي قد تعرض إلى إصابة على مستوى عضلة السمانة، مما أجبر كلاً منهما عن الغياب عن بعض المباريات الماضية للفريق الأهلاوي.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي إلى دولة زيمبابوي يوم غداً الأربعاء في رحلة طويلة وشاقة، على أن يلتقي مع فريق بلاتينيوم ستارز في عصر يوم السبت القادم.

وتُعد هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق الشياطين الحمر، وخاصة بعد اشتعال الصراع في المجموعة بين 3 أندية من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي يملك في رصيده 6 نقاط مثله مثل فريق الهلال السوداني إضافة إلى فريق النجم الساحلي التونسي بعد مرور أول 3 جولات من مرحلة المجموعات حتى هذه اللحظة.

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