الأهلي: حالة الطقس جيدة في زيمبابوي وهدفنا الفوز على بلاتينيوم أمام جماهيره

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حرص النادي الأهلي على طمأنة جماهيره الغفيرة على الأحوال الجوية في دولة زيمبابوي وآخر الترتيبات لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل أيام قليلة من المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد توجه إلى دولة زيمبابوي في الساعات الماضية رفقة سمير عدلي المدير الإداري، من أجل تجهيز كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال لاعبي الأهلي، عن طريق الاطمئنان على فندق إقامة الفريق إضافة إلى ملاعب التدريب الخاصة.

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وأكد سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن كافة الأمور قد أصبحت جاهزة من أجل استقبال بعثة الأهلي في الساعات القادمة، وذلك سواء فيما يتعلق بمقر الإقامة أو حتى وسائل النقل من ملعب التدريب إلى الفندق والعكس.

وأشار أيضاً إلى أن الأحوال الجوية في دولة زيمبابوي مستقرة للغاية، على أمل أن يستمر ذلك الوضع حتى مغادرة بعثة الأهلي لمقر إقامته في طريق عودته إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة على لاعبي المارد الأحمر، وخاصة في ظل اشتعال الصراع من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي بين 3 أندية في المجموعة جمعت نفس عدد النقاط حتى الآن.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أن مواعيد التدريبات الجماعية إضافة إلى بعض الأمور الأخرى الخاصة بالفريق الأول لم يتم تحديدها بعد حتى الآن، على أن يقوم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي بتحديد كافة هذه الأمور عقب وصول البعثة مباشرة إلى دولة زيمبابوي.

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع مضيفه بلاتينيوم ستارز في عصر يوم السبت القادم، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020، علماً بأن فريق الشياطين الحمر قد حصد 6 نقاط حتى الآن، وذلك بعكس فريق بلاتينيوم ستارز الذي فشل في حصد أي نقطة تماماً.

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