ميسي على رأس قائمة برشلونة المتجهة للسعودية لخوض كأس السوبر الإسباني

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة اليوم الثلاثاء عن قائمة فريقه، والتي سوف تُشارك في مسابقة كأس السوبر الإسباني خلال الأيام القليلة القادمة على أرض المملكة العربية السعودية.

وجاء الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة الفريق الكتالوني، فيما قام فالفيردي باستدعاء العديد من اللاعبين الشباب من أجل التواجد مع البارسا في هذا الحدث الهام للغاية لكسب الثقة والتجربة في بداية مسيرتهم الرياضية.

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وأقلعت الطائرة الخاصة بفريق برشلونة منذ قليل من إقليم كتالونيا تجاه المملكة العربية السعودية مباشرة، على أن تصل في الساعات القليلة القادمة إلى مدينة جدة التي ستكون شاهدة على النظام الجديد لمسابقة كأس السوبر الإسباني.

وإليكم الآن قائمة برشلونة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية لخوض مسابقة كأس السوبر الإسباني:

حراسة المرمى: نيتو / إنياكي بينيا / كويادو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / توديبو / كليمنت لونجلي / موسى واغي / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي / جونيور / أراوخو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / أرتورو فيدال / ريكي بودج / تيناس / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان / أنسو فاتو / كارلس بيريز.

ويُعتبر النجم الألماني مارك أندري تير شتيجن حارس المرمى الأساسي هو أبرز الغائبين عن قائمة الفريق الكتالوني المشاركة في مسابقة كأس السوبر الإسباني.

يُذكر أن فريق برشلونة سوف يلتقي مع فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم الخميس القادم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وذلك ضمن مباراة الدور نصف النهائي الثانية في مسابقة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية للنسخة الأولى من مسابقة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد في مساء يوم الأحد القادم على نفس الملعب، علماً بأن الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد سوف يلتقي مع الفائز من مباراة ريال مدريد وفالنسيا، وهو ما يعني بالتالي أن الجماهير السعودية قد تكون على موعد مع كلاسيكو الأرض في نهاية المطاف بين برشلونة وريال مدريد لأول مرة بالوطن العربي.

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