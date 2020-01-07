رسمياً .. هدف صلاح في توتنهام يفوز بجائزة الأفضل في آخر 10 سنوات !

Advertisements

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً عن نتيجة التصويت المفتوح للجماهير، والذي تم فيه الكشف عن أفضل 3 أهداف سجلها لاعبو فريق ليفربول في آخر 10 سنوات في التاريخ أي منذ عام 2010 على مستوى جميع المسابقات.

وقام ليفربول بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وجاء في ذلك الفيديو الأهداف الثلاثة التي حصدت المراكز الثلاثة الأولى بناءً على تصويت الجماهير.

Advertisements

وجاء هدف النجم المصري محمد صلاح الذي سجله في شباك فريق توتنهام هوتسبير في الموسم الماضي على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الأول بعد حصوله على غالبية الأصوات، حيث راوغ فخر العرب أكثر من مدافع من لاعبي توتنهام داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة في شباك حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس ببراعة كبيرة.

وجاء في المركز الثاني الهدف الذي سجله المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي في شباك فريق برشلونة الإسباني، وذلك ضمن مباراة إياب الدور نصف النهائي للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت تلك المباراة على وقع فوز فريق الريدز بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وحل في المركز الثالث هدف النجم الألماني إيمري تشان في شباك فريق واتفورد على صعيد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح إيمري متوسط ميدان فريق الريدز سابقاً في تسجيل ذلك الهدف عبر مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء بشكل خرافي.

وتُعد هذه البداية للعام الجديد 2020 مثالية للغاية بالنسبة إلى محمد صلاح، وخاصة بعد حالة الإحباط التي انتابته عقب التأكد بنسبة كبيرة من خسارة جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 لصالح زميله السنغالي ساديو ماني أو الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي.

ومن المؤكد أن الهدف الأسمى للفرعون المصري الموسم الجاري، سوف يكون جماعياً لا محالة وليس فقط فردياً مثلما كان الحال في الموسمين الماضيين، حيث يتمثل الهدف الجماعي هذه المرة في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن قلعة أنفيلد رود طيلة العقود الثلاثة الماضية.

إقرأ أيضاً: ميسي على رأس قائمة برشلونة المتجهة للسعودية لخوض كأس السوبر الإسباني