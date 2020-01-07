إكرامي يُدافع عن محمد صلاح رغم تأكد غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019

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حرص النجم شريف إكرامي حارس المرمى البديل للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفاع عن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بالرغم من تأكد غيابه مساء اليوم الثلاثاء عن حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 المقرر إقامته في مدينة الغردقة.

وقام شريف إكرامي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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عدم حضور نجم عالمي حفل لن يتم تتويجه فيه حتى لو مُقام في بلده، هو أمر كروي بحت ليس له أي أبعاد أخرى، حدث من قبل مع كثير من اللاعبين، فهو حزن بشري طبيعي على مجهود تمنى اللاعب أن يُكافئ عليه.

استضافة مصر للحفل يجعل شيء من العتاب مقبول، ولكن الهجوم الشديد على اللاعب وانتهاز الفرصة لتحويل الأمر إلى مقارنات مع غيره ومزايدات على دعم بلده شيء غير مفهوم وغير مبرر وغير مقبول.

لاعب الكرة مهما علا شأنه ونجوميته، في النهاية هو بشر لا يُمكن أن يتحلى بالمثالية دائماً، ظهور صلاح في الحفل مع علمه بعدم التتويج هو قمة الروح الرياضية التي لا يُمكن أن تكون ميزاناً للحكم، مع العلم إني تمنيت حضوره تفادياً لهذا اللغط الذي أخشى أن يؤثر على تركيزه فيما تبقى من الموسم.

وبات غياب فخر العرب محمد صلاح الليلة عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا أمراً مؤكداً لا محالة، وخاصة وأن الحفل سوف ينطلق بعد ساعات قليلة من الآن، كما قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإلغاء المراسم الخاصة باستقبال صلاح في مكان إقامة الحفل.

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في آخر عامين على التوالي 2017 و2018، إلا أن ساديو ماني زميله في ليفربول يُعد هو الأقرب لنيل الجائزة في هذه المرة بعد العطاء الغزير الذي قدمه طيلة العام الماضي 2019، مما جعل الفرعون صلاح يُفضل البقاء في إنجلترا من أجل التحضير للمباريات القادمة مع فريقه دون تكبد عناء ومشقة السفر.

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