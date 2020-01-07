رئيس الزمالك يُهاجم اتحاد الكرة ويُطالب ب100 مليون جنيه تعويض بعد إيقافه

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واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجومه العنيف على اللجنة الخماسية المؤقتة التي تُدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وخاصة بعد القرار الصادر من طرف لجنة الانضباط المتمثل في إيقافه لمدة 3 مباريات مع فرض غرامة مالية عليه.

وعقد رئيس نادي الزمالك اليوم الثلاثاء في مقر القلعة البيضاء جمعية عمومية غير عادية شهدت حضور مسؤولي 64 نادياً من أصل 214 نادي مصري، وذلك من أجل إسقاط شرعية اللجنة الخماسية وإجراء انتخابات مبكرة للاتحاد المصري الفترة القادمة.

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وأكد رئيس الزمالك خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء أن اللجنة الخماسية التي تُدير شؤون اتحاد الكرة في الوقت الحالي هي لجنة غير قانونية وليست منتخبة من طرف الجمعية العمومية للأندية المصرية، وبالتالي تُعتبر كافة القوانين المتخذة من جانبها باطلة وليست صحيحة من الناحية القانونية.

وأشار أيضاً إلى أنه لا يُهاجم اللجنة الخماسية بهدف الحصول على منصب له في الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة، وإنما فقط يُطالب بحق نادي الزمالك إضافة إلى حقوق جميع الأندية التي لم تجد مسؤولين حقيقين في الاتحاد المصري لكرة القدم المؤقت.

وشدد رئيس نادي الزمالك في حديثه على أنه سوف يقوم برفع دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية من أجل طلب الحصول على تعويض مادي يصل قدره إلى مبلغ 100 مليون جنيه مصري، بسبب قرار لجنة الانضباط غير القانوني المتمثل في إيقافه لمدة 3 مباريات.

وأضاف أيضاً أن اللجنة الخماسية المؤقتة عبارة عن لجنة “مُغتصبة” لاتحاد الكرة في ظل عدم منح كل نادي لحقوقه، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه اللجنة تم تعيينها بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم بناءً على توصية من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، كما يقوم أحمد مجاهد بإدارتها أيضاً من إحدى مطاعم الأسماك.

وفي ختام تصريحاته، أوضح رئيس القلعة البيضاء أنه سوف يعقد جمعية عمومية أخرى غير عادية في الأيام القادمة، ولكن بعد انتظار بقية الأندية المصرية الأخرى.

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