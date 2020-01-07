رئيس الزمالك يواصل إصراره على رفض خوض السوبر الإفريقي في قطر

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واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه القاطع لإقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي في العاصمة القطرية الدوحة، بالرغم من قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم لتنظيم المسابقة في دولة قطر لمدة 3 سنوات قادمة بداية من العام الحالي 2020.

وأكد رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر القلعة البيضاء على هامش الجمعية العمومية غير العادية لحل اللجنة الخماسية المؤقتة التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الفارس الأبيض لن يخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في دولة قطر مهما حدث.

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وأشار أيضاً إلى أن الأمر لا يتعلق بدولة قطر وحدها بل يتعلق أيضاً بأي دولة تُعادي مصر وجيشها العظيم، مؤكداً في الوقت ذاته أن موقف نادي الزمالك واضح تماماً ولن يتغير تحت أي ظرف من الظروف في الأسابيع القادمة.

وشدد رئيس الزمالك في حديثه على أن الاتحاد الإفريقي رفض بشكل رسمي فكرة نقل مباراة كأس السوبر الإفريقي إلى دولة تونس، بالرغم من أن فريق الترجي الرياضي هو حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا ويحق له بالتالي خوض مباراة السوبر على أرضه ووسط جماهيره مثلما كان الحال تماماً طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أيضاً أن نادي الزمالك قد استقبل في الأيام الماضية عرضاً رسمياً مُغرياً للغاية من أجل التعاقد مع المدافع محمود علاء، ولكن العرض كان من طرف إحدى الأندية في مسابقة الدوري التركي، وبالتالي تم رفض العرض بصفة نهائية وتم التأكيد للمدافع محمود علاء على أنه لن يرحل إلى تركيا حتى وإن ارتفعت قيمة العرض، نظراً لأن دولة تركيا تُعتبر من الدول المعادية لمصر.

يُذكر أن هذه التصريحات من طرف رئيس نادي الزمالك تأتي قبل شهر تقريباً من موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق الترجي الرياضي، والتي من المقرر إقامتها في منتصف شهر فبراير المقبل من العام الجاري 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.

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