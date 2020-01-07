الزمالك يُعلن طرح تذاكر مباراة زيسكو يونايتد غداً ويكشف أسعارها

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كشف نادي الزمالك اليوم عن موعد طرح تذاكر المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي من المقرر أن تجمع بينه وبين ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي في مساء يوم الجمعة المقبل في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ونجل رئيس النادي خلال تصريحات صحفية له اليوم أن يوم غداً الأربعاء سوف يشهد طرح تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد لجماهير القلعة البيضاء أي قبل يومين فقط من موعد اللقاء.

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وأشار أيضاً إلى أن عملية بيع التذاكر سوف تتم مثلما كان الحال تماماً في المباراة الأفريقية الماضية على ملعب السلام أمام فريق بريميرو دي أغوستو الأنجولي، وذلك عن طريق تطبيق شركة تذكرتي بصفتها المسؤولة عن بيع التذاكر لجميع الأندية في الموسم الحالي.

وجاءت أسعار مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد القادمة على النحو التالي:

500 جنيه، درجة المقصورة الرئيسية.

300 جنيه، درجة المقصورة الأمامية.

150 جنيه، درجة أولى.

75 جنيه، درجة ثانية.

50 جنيه، درجة ثالثة.

يُذكر أن الجهات الأمنية سبق وأن أعلنت في وقت سابق أن مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد سوف تُقام على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، على أن يتم السماح لحضور 10 آلاف مشجع زملكاوي في المدرجات.

ولا يزال الاتحاد المصري لكرة القدم يبذل أقصى جهد ممكن من أجل محاولة إقناع الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير إلى 15 ألف مشجع على أقل تقدير، وخاصة بعد الصورة الإيجابية التي ظهرت بها جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير كلاً من القطبين الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن الجهات الأمنية ترغب في زيادة أعداد الجماهير الحاضرة في مدرجات ملاعب كرة القدم، إلا أنها دائماً ما تلتزم الحذر وتسعى إلى حدوث هذه الزيادة ولكن بشكل تدريجي، حتى لا تتكرر الكوارث الرياضية التي عاشها الوسط الرياضي في السنوات الماضية بسبب شغب الجماهير، ولعل أبرز تلك الكوارث قد تمثلت في مجزرة بورسعيد إضافة إلى الدفاع الجوي.

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