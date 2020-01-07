مصادر تؤكد جاهزية مروان محسن قبل مواجهة بلاتينيوم في انتظار قرار فايلر

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن النجم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بات جاهزاً بنسبة كبيرة، من أجل المشاركة في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر أن الفحص الطبي الذي أجراه مروان محسن قد ظهرت نتيجته اليوم، حيث أظهرت تعرض اللاعب إلى تورم فقط على مستوى وجه القدم دون وجود أي إصابة خطيرة على الإطلاق مثلما كان يأمل الجميع داخل النادي الأهلي.

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وأشار أيضاً إلى أن الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي قام بإخطار مروان محسن بصفة شخصية بنتيجة الفحص الطبي، حتى يكون المهاجم المخضرم جاهزاً من أجل السفر رفقة بعثة المارد الأحمر المتجهة إلى دولة زيمبابوي.

وشدد المصدر على أن خالد محمود لن يكون صاحب القرار النهائي بخصوص تواجد مروان محسن في قائمة الأهلي من عدمه، حيث يعود ذلك القرار في المقام الأول إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي.

وأضاف أن رينيه فايلر قد لا يرغب في المخاطرة باللاعب في هذه الرحلة الشاقة للغاية، مما يعني بالتالي أن مروان محسن سيكون خارج قائمة الأهلي بنسبة كبيرة، حتى يكون جاهزاً للمشاركة مع فريق الشياطين الحمر في كافة المباريات المرحلة القادمة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

يُذكر أن مروان محسن كان قد تعرض إلى الإصابة على مستوى وجه القدم خلال مشاركته في المباراة الماضية بين الأهلي واف سي مصر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، علماً بأنه قد سجل هدفين لمصلحة المارد الأحمر في ذلك اللقاء مُهدياً فريقه النقاط الكاملة، بعدما انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ولن يجد فايلر أي صعوبة في تعويض غياب مروان محسن في اللقاء القادم إن اضطر لذلك، نظراً لأن المغربي وليد أزارو سوف يُشارك بصفة أساسية بدون أدنى شك، وخاصة بعدما بدأ في استعادة مستواه نوعاً ما في الفترة الماضية.

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