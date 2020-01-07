محمد صلاح ثالث أغلى لاعب في العالم بحسب المرصد الرياضي

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كشف المرصد الرياضي العالمي اليوم الثلاثاء عن القيمة التسويقية لمختلف نجوم العالم في مجال كرة القدم عن العام الماضي 2019، وفي مقدمتهم بدون أدنى شك أبرز النجوم الذين يلعبون لأكبر الأندية الأوروبية.

وحل النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول في المركز الثالث في ترتيب أغلى لاعبي العالم على الإطلاق، حيث وصلت قيمته التسويقية إلى مبلغ 175 مليون يورو، نظراً إلى المستويات الرائعة التي قدمها طيلة العام الماضي مع فريق الريدز وخاصة نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وسيطر النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان على صدارة الترتيب، حيث وصلت قيمته التسويقية إلى مبلغ 265 مليون يورو، وذلك بفضل المستويات الرائعة التي قدمها أيضاً بالرغم من صغره سنه.

وتفوق على فخر العرب محمد صلاح أيضاً النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حل في المركز الثاني في اللائحة، حيث وصلت القيمة التسويقية له إلى مبلغ 223 مليون يورو.

وكان من الممكن أن يتربع محمد صلاح على عرش أغلى لاعبي العالم، وذلك في حالة لم يفشل في قيادة المنتخب الوطني نحو التتويج بلقب النسخة الماضية من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، إلا أن ذلك الفشل ساهم بشكل أو بآخر في تراجعه إلى المركز الثالث.

وإليكم الآن أغلى 10 لاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية في عام 2019:

الفرنسي كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، 265 مليون يورو. الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي، 223 مليون يورو. محمد صلاح، ليفربول، 175 مليون يورو. الإنجليزي جادون سانشو، بوروسيا دورتموند الألماني، 168 مليون يورو. السنغالي ساديو ماني، ليفربول، 155 مليون يورو. الإنجليزي هاري كين، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، 150 مليون يورو. الإنجليزي ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد الإنجليزي، 134 مليون يورو. الأرجنتيني ليونيل ميسي، برشلونة الإسباني، 125 مليون يورو. الفرنسي أنطوان جريزمان، برشلونة، 123 مليون يورو. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان الإيطالي، 115 مليون يورو.

وتمثلت المفاجأة الكبرى في عدم وجود اسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس ضمن أول 20 مركز في ذلك التصنيف.

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