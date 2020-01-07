رئيس الزمالك يُشعل الوسط الرياضي ب6 قرارات نارية ضد اتحاد الكرة المؤقت

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أشعل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأجواء بشكل غير مسبوق تماماً اليوم الثلاثاء في الوسط الرياضي المصري بأكمله، وذلك على هامش الجمعية العمومية التي عقدها في مقر القلعة البيضاء بحضور ممثلي 64 نادي من أصل 214 دون حضور أندية الدوري المصري الممتاز.

وأصدر رئيس نادي الزمالك 6 قرارات نارية للغاية عقب نهاية الجمعية العمومية التي تم عقدها اليوم في مقر النادي، على أن يتم عقد جمعية عمومية أخرى ولكن غير عادية بحضور كافة ممثلي الكرة المصرية من أجل حل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني التي تُدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتاً في الوقت الحالي.

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وإليكم الآن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية التي عقدها نادي الزمالك اليوم:

تحديد يوم 14 يناير كحد أقصى من أجل الحصول على التفويضات من كافة الأندية المصرية في الأقسام المختلفة وخاصة تلك الأندية التي تغيب مسؤوليها عن الجمعية العمومية اليوم. إبطال قرار اللجنة الخماسية بخصوص أي قرار سبق وأن تم صدوره من طرف لجنة المسابقات أو لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم وما ترتب على هذه القرارات. إبطال جميع قرارات اللجنة الخماسية الباطلة بخصوص نظام مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي 2019 / 2020، بسبب مخالفة لائحة النظام الأساسي. تعديل لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم والمسابقات التابعة له، إضافة إلى كل اللوائح الخاصة بلجان اتحاد الكرة. تشكيل لجنة رسمية من الجمعية العمومية للأندية من أجل جمع التفويضات من كافة الأندية المصرية، حتى يتم البدء في تنفيذ المطالب الخاصة باللوائح. دعوة كافة الأندية المصرية لإقامة جمعية عمومية غير عادية، حتى يتم فيها مناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، على أن يتم وضع لائحة جديدة سوف يتم إعدادها من طرف الجمعية العمومية.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشتعل فيها الصراع بين رئيس الزمالك وبين اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، ولعل ما ساهم في تأزم الوضع بين الطرفين هو قيام لجنة الانضباط باتحاد الكرة بفرض عقوبة الإيقاف إضافة إلى غرامة مالية على رئيس القلعة البيضاء.

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