زيدان يُعاتب صلاح لعدم حضور حفل الأفضل في إفريقيا ويُدافع عنه في نفس الوقت

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حرص النجم المصري السابق محمد زيدان على معاتبة النجم الحالي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب عدم حضور صلاح لمراسم حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 المقرر إقامته في مساء اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة.

وأكد محمد زيدان خلال تصريحات صحفية له أن عدم حضور محمد صلاح لحفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 يُعتبر أمراً غير مناسباً على الإطلاق بالنسبة لصورة اللاعب نفسه، وخاصة وأن الحفل يتم تنظيمه هذه المرة على أرض مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن فخر العرب محمد صلاح قد نجح في الفوز بهذه الجائزة في آخر عامين على التوالي، وبالرغم من ذلك حضر الحفل بصورة طبيعية كلاً من النجم السنغالي ساديو ماني إضافة إلى النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

وشدد محمد زيدان في حديثه على أن حضور صلاح في الحفل حتى وإن لم يكن هو الفائز بالجائزة كان أمراً سوف يُحسب له في نهاية المطاف، لأنه يدل وقتها على الروح الرياضية العالية التي يتمتع بها مع إمكانية تسليم الجائزة بنفسه لزميله ساديو ماني الأقرب لحصد الجائزة.

وأضاف أيضاً أن كل ذلك لا يعني أن الشعب المصري يجب عليه أن يُهاجم محمد صلاح بهذه الطريقة السلبية مثلما حدث على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي طيلة الساعات الماضية منذ يوم أمس الإثنين.

وأوضح محمد زيدان أن صلاح قد لا يكون مؤهلاً من الناحية النفسية من أجل حضور حفل الليلة الذي لن يفوز به رغم تنظيم الحفل على أرض مصر، مؤكداً أن نجوم عالمية مثل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي قد تغيبوا في بعض السنوات عن مثل ذلك النوع من الحفلات على المستوى الدولي.

يُذكر أن الانتقادات اللاذعة لاحقت الفرعون المصري محمد صلاح بشدة منذ يوم أمس الإثنين، بعدما أكد ناديه ليفربول على أن ساديو ماني سوف يتجه وحده نحو مدينة الغردقة لحضور مراسم حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019، على أمل أن يسود الهدوء الأجواء من جديد تجاه فخر العرب في الفترة القادمة.

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