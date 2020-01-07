رئيس الكاف يُعبر عن سعادته بتنظيم مصر الرائع لحفل الأفضل في إفريقيا 2019

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عبر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بتنظيم مصر الرائع لمراسم حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019، والمقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة وتحديداً في منطقة سهل حشيش.

وأكد أحمد أحمد خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أنه سعيد للغاية بما شاهده حتى الآن من تنظيم في حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019، وخاصة وأنه يعلم جيداً أن كامل أبو علي رئيس شركة باتروس هو المسؤول عن تنظيم الحفل.

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وأشار أيضاً إلى أن تواجده حالياً على أرض مصر بجانب كل أساطير كرة القدم السابقين الحاضرين للحفل، إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي مقدمتهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يجعله أكثر سعادة نظراً لكونه رئيس الاتحاد الإفريقي حالياً.

يُذكر أن العديد من المصادر المقربة من الكاف كانت قد أوضحت في الساعات الماضية أن مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يُفكرون جداً في منح مصر شرف تنظيم حفل أفضل لاعب في إفريقيا لمدة 3 سنوات انطلاقاً من العام الحالي 2020 وحتى العام 2022.

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