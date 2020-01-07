رسمياً .. يوسف البلايلي أفضل لاعب محلي داخل إفريقيا 2019

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً اليوم الثلاثاء عن فوز النجم الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي بجائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا عن العام الماضي 2019.

وفاز يوسف البلايلي بهذه الجائزة بعد منافسة قوية مع كلاً من النجم التونسي أنيس البدري لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، إضافة إلى النجم طارق حامد لاعب نادي الزمالك.

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وساهم محارب الصحراء البلايلي في تتويج فريقه السابق الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019، كما ساهم أيضاً في تتويج منتخب بلاده الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 على أرض مصر.

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