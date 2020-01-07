رسمياً .. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا 2019 متفوقاً على صلاح ومحرز

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً اليوم الثلاثاء عن تتويج النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، ليتفوق بالتالي على كلاً من الثنائي المصري محمد صلاح وأيضاً الجزائري رياض محرز لأول مرة في تاريخه.

وجاء فوز ساديو ماني بعدما حاز على معظم الأصوات لصالحه، بالرغم من المنافسة الشرسة على الجائزة مع رياض محرز على وجه التحديد، وخاصة بعدما تمكن الأخير من قيادة منتخب بلاده الجزائر إلى الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

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وتفوق ساديو ماني على الثنائي المرشح بفضل مستواه الرائع طيلة العام الماضي 2019 سواء مع ناديه ليفربول أو حتى مع منتخب بلاده السنغال، مما جعله يظفر بجائزة الأفضل لأول مرة خلال مسيرته الرياضية.

يُذكر أن حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 الذي تم إقامته مساء اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة لم يشهد حضور النجم المصري محمد صلاح، بسبب علمه مُسبقاً بخسارته لجائزة أفضل لاعب بعدما فاز بها في آخر عامين على التوالي.

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