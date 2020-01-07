تعرف على الفائزين بجوائز الأفضل في حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019

شهدت منطقة سهل حشيش في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مساء اليوم الثلاثاء تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمراسم حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019، وذلك بالتعاون مع رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس شركة باتروس.
وقام الاتحاد الإفريقي بتوزيع العديد من الجوائز الليلة على العديد من الفائزين، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 التي فاز بها النجم السنغالي ساديو ماني، كما فاز النجم الجزائري يوسف البلايلي بجائزة أفضل لاعب محلي داخل قارة إفريقيا 2019.
وشهد الحفل أيضاً حصول المدرب الجزائري جمال بلماضي على جائزة أفضل مدرب إفريقي 2019، كما تُوج منتخب الجزائر بجائزة أفضل منتخب إفريقي 2019، أما هدف النجم الجزائري رياض محرز في مرمى منتخب نيجيريا خلال النسخة الماضية من مسابقة كأس أمم إفريقيا فقد حصل على لقب أفضل هدف في إفريقيا 2019.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تُوج الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بجائزة أفضل اتحاد محلي في قارة إفريقيا 2019، كما فاز رئيس نادي مازيمبي الكونغولي بجائزة أفضل رئيس نادي إفريقي 2019.
ولم تخلو الجوائز من الأسماء العربية بعد، حيث فاز النجم المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا 2019، أما النجم المصري محمد صلاح فقد تواجد في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في إفريقيا 2019.
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