صلاح يُهنئ ماني بفوزه بجائزة الأفضل ويسخر من فوز اتحاد الكرة السابق

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حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على تهنئة زميله السنغالي ساديو ماني، بعدما فاز الأخير بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 على هامش الحفل الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء يوم أمس الثلاثاء في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

ونشر محمد صلاح صورة لزميله ساديو ماني عقب فوزه بالجائزة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وكتب عليها التالي: “مبروك يا أخي”.

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وكان فخر العرب محمد صلاح قد غاب عن حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019، بعدما تأكد من خسارة الجائزة التي فاز بها في آخر عامين على التوالي.

على صعيد آخر، سخر الفرعون المصري من فوز الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بجائزة أفضل اتحاد كرة في إفريقيا في العام الماضي 2019.

ونشر صلاح صورة لابنته مكة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وكتب عليها التالي: “جائزة أفضل اتحاد تذهب إلى”.

يُذكر أن محمد صلاح كانت الخلافات بينه وبين الاتحاد المصري السابق برئاسة هاني أبو ريدة كثيرة للغاية، وذلك منذ عام 2018 قبل مشاركة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا 2018.

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