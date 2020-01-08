عماد متعب: محمد صلاح سيُحقق في السنوات القادمة جائزة الأفضل في إفريقيا والعالم

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وجه النجم السابق عماد متعب رسالة خاصة إلى النجم الحالي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد خسارته جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 لصالح زميله السنغالي ساديو ماني.

وأكد عماد متعب خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “أون سبورت” أن فوز ساديو ماني بجائزة الأفضل هذه المرة كان مستحقاً، نظراً إلى المستوى المميز الذي قدمه طيلة العام الماضي 2019 سواء مع فريقه أو حتى مع منتخب بلاده.

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وأشار أيضاً إلى أن الأمر كان سيكون مُشابهاً إن فاز محمد صلاح أو النجم الجزائري رياض محرز بالجائزة، وخاصة لأن كلاً من الثلاثي قدم مستويات مميزة للغاية في العام الماضي 2019، مما جعل الصراع بينهما مفتوحاً حتى اللحظات الأخيرة.

وشدد عماد متعب في حديثه على أن خسارة فخر العرب محمد صلاح لجائزة الأفضل هذه المرة لا يعني أي شيء، نظراً لأن ما فعله صلاح في السنوات الماضية من المستحيل أن يُكرره أي لاعب مصري في السنوات القادمة.

وأضاف أيضاً أن محمد صلاح سوف يُتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من جديد في السنوات المقبلة، كما سيُتوج أيضاً بجائزة أفضل لاعب على المستوى الدولي وحتى جائزة الكرة الذهبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن ميزة صلاح أنه يقوم بتطوير نفسه دائماً لذا سيصل إلى أهدافه عاجلاً أم أجلاً.

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