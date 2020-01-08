مترجم أون سبورت يتبرأ من الأخطاء اللغوية في حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019

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دافع محمد عبدالفتاح مترجم قنوات أون سبورت عن نفسه وعن القناة، بعد الانتقادات اللاذعة التي طالت جميع المشرفين على ترجمة حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019، بسبب الأخطاء اللغوية الفادحة أثناء عملية الترجمة طيلة الحفل.

وأكد محمد عبدالفتاح خلال تصريحات صحفية له أن الخطأ يقع على كاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وليس على قناة أون سبورت، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكاف قام بالاستعانة بعدة مترجمين فوريين تابعين له.

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وأشار أيضاً إلى أن قناة أون سبورت أسندت مهمة ترجمة الحفل بالكامل إلى مترجم تابع إلى الاتحاد الإفريقي، فيما أسندت له رفقة زميل آخر في القناة مهمة التدخل في عملية الترجمة في حالة حدوث أي طارئ أثناء الحفل.

وشدد محمد عبدالفتاح في حديثه على أنه قام رفقة زميله في قناة أون سبورت بترجمة المؤتمر الصحفي للمدرب الجزائري جمال بلماضي، إضافة إلى تصريحاته عقب الفوز بالجائزة وأيضاً تصريحات النجم السنغالي ساديو ماني بشكل صحيح دون أي أخطاء على الإطلاق.

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