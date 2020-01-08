رئيس الكاف يُعاتب محمد صلاح ويؤكد معاقبة الزمالك بسبب السوبر الإفريقي

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حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على معاتبة النجم المصري محمد صلاح مثله مثل بقية النجوم التي غابت مساء يوم أمس الثلاثاء عن حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019.

وأكد أحمد أحمد خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده على هامش الحفل، أن فخر العرب محمد صلاح لم يقم بتقدير الاتحاد الإفريقي مثله مثل رياض محرز من خلال عدم إرسال أي خطاب للإعتذار عن عدم حضور الحفل.

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وأشار أيضاً إلى أن وسائل الإعلام يجب ألا تسأل الاتحاد الإفريقي عن السبب وراء عدم حضور النجوم الغائبة مثل صلاح ومحرز، بل يجب عليها أن تتوجه بالسؤال إلى اللاعبين أنفسهم.

وشدد أحمد أحمد في حديثه على أن الغائبين عن الحفل كان يجب عليهم الاعتذار على أقل تقدير عن عدم حضور الحفل وشرح أسباب ذلك، إلا أنهم غابوا عن الحفل في نهاية المطاف ووضعوا الكاف في موقف محرج.

وعن إمكانية انسحاب نادي الزمالك من مباراة كأس السوبر الإفريقي بسبب إقامتها في دولة قطر، أضاف أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سوف يُطبق اللوائح والقوانين على أي نادي يرفض خوض المباريات القارية سواء كان الأمر يتعلق بكأس السوبر الإفريقي أو بأي مسابقة أخرى قارية.

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