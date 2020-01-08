أبوتريكة: خسارة محمد صلاح لجائزة الأفضل يجب أن تكون دافعاً له في المستقبل

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قام الأسطورة المصري محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً ومحلل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حالياً بالتعليق على خسارة النجم محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 لصالح زميله السنغالي ساديو ماني.

وأكد محمد أبوتريكة خلال تصريحات له عبر شاشة قناة بي إن سبورت أن عدم فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذه المرة، يجب أن يكون دافعاً له من أجل تقديم المزيد في المستقبل.

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وأشار أيضاً إلى أن الأمر ذاته ينطبق على النجم الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي كان بدوره ضمن قائمة المرشحين للظفر بهذه الجائزة.

وشدد أبوتريكة في حديثه على أن فوز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019 كان مستحقاً بنسبة 100%، وخاصة بعد المستويات الأكثر من رائعة التي قدمها سواء رفقة فريقه ليفربول أو حتى رفقة منتخب بلاده السنغال.

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