فايلر يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم وحضور كهربا

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد فايلر العديد من اللاعبين من القائمة لعدة أسباب سواء فنية أو خاصة بداعي الإصابة، حيث تمثلت هذه الغيابات على النحو التالي:

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حمدي فتحي / صالح جمعة / حسين الشحات / صلاح محسن / رمضان صبحي / سعد الدين سمير / حسام عاشور / محمود وحيد.

وإليكم الآن قائمة الأهلي الحاضرة في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / أيمن أشرف / رامي ربيعة / محمود متولي / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / أليو ديانج / وليد سليمان / محمد مجدي قفشة / جيرالدو / أحمد الشيخ / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / محمود عبد المنعم كهربا.

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