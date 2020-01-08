رمضان صبحي يؤكد عودته إلى الملاعب خلال أسبوعين ويصدم جماهير الأهلي !

Advertisements

كشف النجم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد عودته من جديد إلى الملاعب في الفترة القادمة، كما وجه أيضاً صدمة قوية لجماهير القلعة الحمراء بخصوص مستقبله في السنوات القادمة.

وأكد رمضان صبحي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أنه بات على مشارف التعافي بصفة نهائية من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة، على أن يعود من جديد إلى الملاعب خلال أسبوعين من الآن.

Advertisements

وكان رمضان صبحي قد تعرض إلى تمزق على مستوى العضلة الخلفية في شهر ديسمبر الماضي من العام 2019، مما أجبره بالتالي على الغياب عن العديد من مباريات المارد الأحمر السابقة.

وعن مستقبله داخل جدران القلعة الحمراء، شدد اللاعب في حديثه على أن كامل تركيزه في الوقت الحالي مُنصب فقط على خوض المباريات مع الفريق الأهلاوي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هدفه الرئيسي يتمثل في العودة إلى تجربة الاحتراف الخارجي من جديد عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة.

يُذكر أن عقد إعارة رمضان صبحي مع الأهلي سوف ينتهي في الصيف المقبل، على أن يعود بعدها إلى صفوف ناديه الأصلي هدرسفيلد تاون الإنجليزي المتواجد حالياً في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

إقرأ أيضاً: فايلر يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم وحضور كهربا