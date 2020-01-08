مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8/1/2020 .. ريال مدريد وفالنسيا وأستون فيلا ضد ليستر سيتي

Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2020، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والهامة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8/1/2020 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأربعاء مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الأولى بين ريال مدريد وفالنسيا، كما تُقام أيضاً بعض مباريات كأس الرابطة الفرنسية، إضافة إلى بعض مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8/1/2020 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

طلائع الجيش / حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق هيثم هيبة، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

سموحة / وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق أيمن الكاشف، الساعة الخامسة مساءً.

إنبي / الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية عشر، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الكواليني، قناة تايم سبورت HD، المعلق مؤمن حسن، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أولمبيك ليون / بريست، كأس الرابطة الفرنسية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

ليل / أميان، كأس الرابطة الفرنسية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة 22:05 مساءً.

باريس سان جيرمان / سانت إيتيان، كأس الرابطة الفرنسية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 22:05 مساءً.

فالنسيا / ريال مدريد، كأس السوبر الإسباني، الدور نصف النهائي، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق فهد العتيبي، قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، المعلق عبدالله الحربي، الساعة التاسعة مساءً.

ليستر سيتي / أستون فيلا، كأس الرابطة الإنجليزية، ذهاب الدور نصف النهائي، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة العاشرة مساءً.

إقرأ أيضاً: رمضان صبحي يؤكد عودته إلى الملاعب خلال أسبوعين ويصدم جماهير الأهلي