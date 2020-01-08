الصفاقسي يُفاوض الأهلي مجدداً لضم جيرالدو الميركاتو الجاري

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ذكرت تقارير صحفية تونسية أن نادي الصفاقسي التونسي قد جدد مفاوضاته مع مجلس إدارة النادي الأهلي، من أجل التعاقد مع النجم الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة “المغرب” التونسية أن مجلس إدارة نادي الصفاقسي يبدو مُصمماً على الظفر بخدمات جيرالد في الميركاتو الشتوي الجاري، بالرغم من الراتب الكبير الذي طلبه اللاعب أثناء المرحلة الأولى من المفاوضات.

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وأشارت أيضاً إلى أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا تزال غير معارضة على الإطلاق لرحيل اللاعب الأنجولي خلال شهر يناير الجاري، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد اللاعب نفسه في نهاية المطاف.

وشددت التقارير على أن الصفقة سوف تُحسم بصفة رسمية في الأيام القادمة، وذلك حالة رفع نادي الصفاقسي قيمة الراتب الذي سوف يحصل عليه جيرالدو مع النادي التونسي في السنوات القادمة.

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