موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني اليوم الأربعاء 8/1/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره فريق فالنسيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس السوبر الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وفالنسيا قبل مباراة الليلة المرتقبة بينهما في نصف نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة نظيره فريق فالنسيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا، ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفالنسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، بينما سيكون المعلق السعودي عبدالله الحربي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفالنسيا

وإليكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

كلوب بروج البلجيكي 3/1 ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا 1/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

برشلونة 0/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/0 أتلتيك بيلباو، الدوري الإسباني.

خيتافي 3/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق فالنسيا في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليفانتي 4/2 فالنسيا، الدوري الإسباني.

أياكس أمستردام الهولندي 1/0 فالنسيا، دوري أبطال أوروبا.

فالنسيا 1/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

بلد الوليد 1/1 فالنسيا، الدوري الإسباني.

فالنسيا 0/1 إيبار، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريقي ريال مدريد وفالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 40 نقطة.

فالنسيا، المركز السادس، يمتلك في رصيده 31 نقطة.

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