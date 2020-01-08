الأهلي يؤكد صعوبة مواجهة بلاتينيوم بعد فشل الأخير في حصد أي نقطة

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أكد النادي الأهلي صعوبة المباراة القادمة له في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تجمع بينه وبين مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في عصر يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار دور المجموعات من عمر المسابقة.

وأوضح الكابتن سامي قمصان أحد أعضاء الجهاز الفني للمارد الأحمر خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن هذه المباراة تُعد بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى فريق بلاتينيوم ستارز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار أيضاً إلى أن فشل فريق بلاتينيوم في حصد أي نقطة على الإطلاق بعد مرور أول 3 جولات من مرحلة المجموعات، لا يعني بالضرورة أنه فريق ضعيف أو حتى غير مُرشح للتأهل إلى الدور القادم.

وشدد سامي قمصان في حديثه على أن لاعبي فريق بلاتينيوم ستارز قدموا مستوى مميزاً للغاية في مباراته الأخيرة على أرضه أمام فريق النجم الساحلي التونسي، بالرغم من خسارته في نهاية المطاف بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وعن كثرة الإصابات في صفوف الفريق الأهلاوي، أضاف سامي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي نجح في التعامل بصورة مثالية مع كل الإصابات التي ضربت لاعبي المارد الأحمر منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن الهدف الرئيسي لفريق الشياطين الحمر هو تحقيق الفوز في جميع المباريات على مستوى جميع المسابقات، بالرغم من خوض الفريق مباراة في ظرف كل 3 أيام طيلة الأشهر الماضية.

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