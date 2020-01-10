تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام زيسكو يونايتد في دوري أبطال إفريقيا

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يشهد ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD المجانية على التردد الأرضي داخل مصر فقط، فيما سيكون المعلق المصري حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن أولاً قائمة الزمالك الحاضرة في مباراة الليلة أمام فريق زيسكو يونايتد:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل / محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش / محمود علاء / حازم إمام / محمد عبد السلام / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / محمد حسن / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / إسلام جابر / محمد أوناجم / مصطفى محمد.

خط الهجوم: عمر السعيد / مصطفى محمد.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام ضيفه فريق زيسكو يونايتد:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد أوناجم / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويسعى فريق الزمالك لحصد النقاط الكاملة دون سواها من مباراة الليلة أمام ضيفه فريق زيسكو يونايتد، حتى يضع قدماً في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن الفارس الأبيض يمتلك في رصيده 4 نقاط في الوقت الحالي بعد مرور أول 3 جولات من مرحلة المجموعات.

وعاد الفارس الأبيض من جديد إلى المسار الصحيح في الآونة الأخيرة، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين على التوالي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك أمام كلاً من فريق أسوان بهدفين مقابل لا شيء، ثم أمام فريق طنطا بصعوبة بالغة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يُذكر أن فريق الزمالك تنتظره مباراة أخرى صعبة في منتصف الأسبوع الحالي على الصعيد المحلي، وذلك حينما ينزل ضيفاً على فريق الجونة في مسابقة الدوري العام، علماً بأن أبناء القلعة البيضاء كانوا قد تعرضوا إلى الخسارة هناك في مدينة الغردقة في الموسم الماضي، مما كان أحد الأسباب الرئيسية في التفريط في لقب الدوري المصري الممتاز لصالح الغريم التقليدي فريق الأهلي.

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