الأهلي يكشف حالة المصابين قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز في دوري الأبطال

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كشف النادي الأهلي مساء يوم أمس الخميس عن حالة جميع المصابين داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “الأهلي” أن المدافع سعد الدين سمير سوف يعود من دولة ألمانيا إلى العاصمة المصرية القاهرة في يوم الجمعة القادم بعد موافقة الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة وتر أكيلس.

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وأشار أيضاً إلى أن سعد سمير سوف يبقى في مصر لمدة أربع أسابيع كاملة، على أن يعود بعدها مرة أخرى إلى ألمانيا من أجل مواصلة رحلة العلاج الطويلة التي بدأها مؤخراً، بعدما تعرض إلى الإصابة بقطع في وتر أكيلس في الفترة الماضية.

وعن حارس المرمى شريف إكرامي، شدد خالد محمود في حديثه على أن شريف كان لديه إصراراً كبيراً للغاية على السفر مع بعثة المارد الأحمر إلى دولة زيمبابوي رغم عدم تعافيه بعد من الإصابة، على أن يستكمل البرنامج العلاجي الخاص به هناك مع احتمالية جاهزيته قبل موعد المباراة.

وعن متوسط الميدان كريم نيدفيد، أوضح أن الأخير كان على مشارف العودة إلى الملاعب في الآونة الأخيرة بقرار من الأطباء في ألمانيا الذين تعجلوا في مسألة عودته مرة أخرى إلى الملاعب، إلا أن الأحمال التدريبية كان لها تأثيراً سلبياً بشكل واضح على نيدفيد في الأيام الماضية، وبالتالي ستكون عودته مؤكدة بعد حوالي شهر من الآن.

وعن متوسط الميدان حمدي فتحي، أضاف خالد محمود أن اللاعب لا يزال في حاجة إلى 9 أشهر كاملة من العلاج حتى يتعافى تماماً من إصابته، على أن يتوجه إلى دولة ألمانيا في يوم 18 يناير المقبل من العام الحالي 2020.

وعن النجم رمضان صبحي، أكد أن الأخير بات قريباً للغاية بدوره من العودة إلى الملاعب بعد نهاية الأسبوع الحالي، مما يعني بالتالي أن عودته قد تكون واردة بعد مباراة طنطا في مسابقة الدوري العام، بعدما تعافى بشكل كبير من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية على مستوى العضلة الخلفية.

وعن النجم حسين الشحات، أشار خالد محمود إلى أن إصابة الأخير في المرحلة الماضية لم تقتصر فقط على العضلة الضامة، وإنما شملت أيضاً تعرضه إلى إلتهاب على مستوى عظم الحوض، إلا أن عودته إلى الملاعب مجدداً باتت وشيكة للغاية.

وعن الظهير الأيسر محمود وحيد، أضاف أن الأخير اقترب بدوره من التعافي تماماً من الإصابة التي لحقت به في الآونة الأخيرة، حيث كان وحيد قد تعرض إلى كدمة قوية على مستوى وجه القدم في إحدى الحصص التدريبية على ملعب مختار التتش.

وفي ختام تصريحاته، شدد طبيب الأهلي على أن اللاعب محمد محمود تتحسن حالته مع مرور الأيام بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي مرة أخرى مطلع الموسم الحالي، إلا أن عودته إلى الملاعب لن تتم إلا عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة.

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