تايم سبورت تُعلن نقل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الليلة مجاناً

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أعلنت قناة تايم سبورت عن نقل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة بشكل مجاني على التردد الأرضي داخل مصر فقط.

وتعمل قناة تايم سبورت منذ انطلاق بثها في الصيف الماضي على نقل كافة الأحداث التي تخص مصر من الناحية الرياضية على مستوى قارة إفريقيا مجاناً عبر التردد الأرضي، نظراً لأن ذلك يُعتبر بمثابة حق أصيل للدولة المصرية.

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ومن المقرر أن يسبق مباراة الليلة أستوديو تحليلي خاص يُقدمه الإعلامي تامر صقر، وذلك رفقة المحللين المتمثلين في كلاً من الكابتن محمد يوسف إضافة إلى الكابتن عبد الحليم علي، فيما من المرتقب أن يقوم المعلق محمد الكواليني بالتعليق على مجريات اللقاء.

يُذكر أن مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد تُنقل عبر البث الفضائي أيضاً على القمر الصناعي نايل سات، ولكن عن طريق الخدمة المشفرة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديداً قناة بي إن سبورت HD1، فيما سوف يتولى المعلق علي محمد علي مهمة التعليق على المباراة.

ومن الممكن أن يقوم عشاق نادي الزمالك بمشاهدة مباراة الليلة أمام فريق زيسكو يونايتد فضائياً عبر القمر الصناعي يوتلسات، حيث أعلنت قناة RTS 2 السنغالية بدورها نقل مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد مجاناً، علماً بأن تردد هذه القناة السنغالية هو 11900 أفقي، أما معدل الترميز فهو 27500.

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