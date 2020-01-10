موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال إفريقيا السبت 11/1/2020

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موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في عصر يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أرض دولة زيمبابوي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم محمود عبد المنعم كهربا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي وبلاتينيوم ستارز قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في عصر يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 على أرض دولة زيمبابوي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، ستكون مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي وبلاتينيوم ستارز

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة حتى يُصبح قريباً للغاية من التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ويعلم المارد الأحمر جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، نظراً إلى سوء أرضية ملعب فريق بلاتينيوم ستارز إضافة إلى عدم استقرار الأحوال الجوية في دولة زيمبابوي، حيث تكون الأجواء حارة ومشمسة في بعض الوقت ثم تنقلب الأمور وتُصبح الأجواء ممطرة للغاية.

ويبقى الأمر الأهم في نهاية المطاف هو أن يخرج الفريق الأهلاوي من هذه المباراة بنقطة التعادل على أقل تقدير إن لم يتمكن من تحقيق الفوز في اللقاء، على أمل ألا يتعرض إلى الخسارة في نهاية المطاف مثلما كان الحال في المباراة الوحيدة التي خاضها خارج أرضه خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن الهزيمة الوحيدة التي تعرض لها فريق الشياطين الحمر في الموسم الحالي، كانت على يد فريق النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شيء في أولى جولات مرحلة المجموعات على ملعب رادس.

وتمكن فريق الأهلي حتى الآن من حصد 6 نقاط في رصيده بعد فوزه في مباراتين إضافة إلى خسارة في مباراة أخرى، علماً بأن موقف الأندية في التأهل إلى الدور القادم من بوابة هذه المجموعة يبدو معقداً نوعاً ما، نظراً لأن كلاً من فريق النجم الساحلي إضافة إلى فريق الهلال السوداني يملك كلاهما 6 نقاط أيضاً.

ومن المؤكد أن حسم البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي عن هذه المجموعة لن يتم إلا في الجولة الأخيرة، والتي من المقرر أن يحل فيها فريق الأهلي ضيفاً على فريق الهلال على ملعب أم درمان على أرض دولة السودان.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الإسماعيلي 1/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/4 الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/2 بلاتينيوم ستارز، دوري أبطال إفريقيا.

مصر المقاصة 2/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 1/3 اف سي مصر، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق بلاتينيوم ستارز في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الهلال 1/2 بلاتينيوم ستارز، دوري أبطال إفريقيا.

بلاتينيوم ستارز 3/0 النجم الساحلي، دوري أبطال إفريقيا.

بلاتينيوم ستارز 0/1 بلاك رينوس، دوري زيمبابوي لكرة القدم.

كابس يونايتد 1/0 بلاتينيوم ستارز، دوري زيمبابوي لكرة القدم.

الأهلي 0/2 بلاتينيوم ستارز، دوري أبطال إفريقيا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي وبلاتينيوم ستارز على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 30 نقطة من 10 مباريات.

بلاتينيوم ستارز، المركز الأول، يمتلك في رصيده 62 نقطة من 34 مباراة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020 بعد مرور 3 جولات من مرحلة المجموعات:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

الهلال، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

النجم الساحلي، المركز الثالث، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

بلاتينيوم ستارز، المركز الرابع، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

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