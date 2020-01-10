أيمن أشرف: هدفنا الفوز على بلاتينيوم في زيمبابوي والدوري العام لم يُحسم بعد

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تحدث النجم أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المباراة القادمة لفريقه، والتي من المقرر أن تجمع بينه وبين مضيفه فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي عصر يوم غداً السبت في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أيمن أشرف خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز سوف تكون في غاية الصعوبة على لاعبي المارد الأحمر، نظراً لأن المنافس يلعب آخر أوراقه في دور المجموعات.

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وأشار أيضاً إلى أن فريق بلاتينيوم ستارز يمتلك خط هجوم على مستوى عالي للغاية وكان ذلك واضحاً في اللقاء الماضي على ملعب السلام، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي حسمت المباراة والنقاط الكاملة في نهاية المطاف.

وشدد أيمن أشرف في حديثه على أن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي هو حصد النقاط الكاملة في المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز، نظراً لأن الجميع داخل جدران القلعة الحمراء لديه رغبة كبيرة في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء بعدما غاب اللقب عن خزائن النادي طيلة السنوات الماضية.

وعن حسم لقب الدوري المصري الممتاز، أضاف أن سلسلة الانتصارات المتتالية التي حققها فريق الشياطين الحمر حتى الآن محلياً لا تعني بالضرورة أنه قد حسم أمر اللقب، وخاصة بعد السيناريو الذي شهده الموسم الماضي الذي كان فيه الأهلي بعيداً عن صدارة الترتيب بفارق كبير مع نهاية الدور الأول قبل أن ينقلب الحال في الدور الثاني.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أيمن أشرف أن حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لم يكن مستحقاً على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في غاية السعادة بسبب ثقة المدرب السويسري رينيه فايلر في قدراته.

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