فايلر يؤكد جاهزية مروان محسن قبل مواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية النجم مروان محسن، قبل يوم واحد فقط من المباراة القادمة أمام فريق بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح رينيه فايلر خلال تصريحات له اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المهاجم مروان محسن سيكون حاضراً بصورة طبيعية للغاية مع زملائه في لقاء الغد أمام فريق بلاتينيوم ستارز، بالرغم من شعوره ببعض الألم على مستوى القدم منذ الكدمة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام فريق اف سي مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن التغييرات العديدة التي حدثت في صفوف فريق بلاتينيوم ستارز لن تُعطي صاحب الأرض أي أفضلية على الإطلاق على حساب المارد الأحمر، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يعلم كل شيء عن الفريق المغمور بلاتينيوم ستارز.

وشدد المدرب السويسري في حديثه على أن خبرة الأهلي ولاعبيه قادرة على تخطي أي عقبة مهما كانت على الصعيد القاري، بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي وجدها الفريق أمامه خلال رحلته الشاقة إلى دولة زيمبابوي.

وفي ختام تصريحاته، أضاف فايلر أن كل الإصابات التي ضربت صفوف فريق الشياطين الحمر منذ انطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن، قد حدثت بسبب ضغط المباريات الهائل على اللاعبين على مستوى جميع المسابقات، مشيراً إلى أن الفريق الأهلاوي يملك دكة بدلاء قوية للغاية وقادرة على تعويض كل الغيابات.

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