اتحاد الكرة يؤكد سعيه لتطبيق تقنية “VAR” مع بداية الدور الثاني للدوري العام

Advertisements

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم سعيه المتواصل من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد خلال النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك تحديداً مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم الجاري.

وأوضح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري خلال تصريحات له للموقع الرسمي للاتحاد، أن اتحاد الكرة يبذل أقصى مجهود ممكن لديه من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في المرحلة القادمة.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى اجتماع الاتحاد المصري اليوم الجمعة في مقر الجبلاية مع مسؤولي الأندية المصرية كان مثمراً للغاية، وخاصة وأن الهدف الرئيسي منه هو خلق حالة من التجانس بين مختلف الأندية وبين اتحاد الكرة سواء فيما يتعلق بمشاكل التحكيم المصري أو حتى تنظيم المسابقات.

وشدد الجنايني في حديثه على أن اللجنة الخماسية وضعت منذ اليوم الأول لها خطة محكمة من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد مع بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري العام، حتى تكون كرة القدم المصرية قادرة على التطور ومواكبة العصر الحديث مثلما هو الحال في كافة أنحاء العالم.

وفي ختام تصريحاته، أضاف أن ملف عودة الجماهير بصورة طبيعية إلى الملاعب المصرية من جديد يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات والأندية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار النهائي لا يعود إلى اتحاد الكرة في نهاية المطاف وإنما يعود إلى الجهات الأمنية.

إقرأ أيضاً: فايلر يؤكد جاهزية مروان محسن قبل مواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا