موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني الأحد 12/1/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة جاره فريق أتلتيكو مدريد في مساء يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق النجم الإسباني سيرجيو راموس وأيضاً عشاق نادي أتلتيكو مدريد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في نهائي كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة جاره فريق أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد مساء يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية HD3 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام جاره فريق أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل التتويج بلقب النسخة الأولى التي تُقام خارج الأراضي الإسبانية.

ويعلم الفريق الملكي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة بعد المستوى الرائع الذي قدمه فريق أتلتيكو مدريد منذ أيام قليلة في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة أمام العملاق فريق برشلونة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الروخي بلانكوس قلب الطاولة على البارسا بعد أن كان خاسراً بهدفين مقابل هدف واحد، ولكنه تمكن من الفوز في نهاية المطاف بثلاثية مقابل هدفين.

والتقى كلاً من الجارين كثيراً في المشهد الختامي للعديد من المسابقات طيلة السنوات الماضية، ولعل أبرز هذه النهائيات تمثل في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا 2014، إضافة إلى نهائي المسابقة ذاتها ولكن في عام 2016، علماً بأن الريال تمكن من الفوز في المباراتين مما يجعل نهائي كأس السوبر الإسباني بمثابة مباراة ثأرية لأبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 40 نقطة مثله مثل فريق برشلونة صاحب الصدارة بفارق الأهداف.

أتلتيكو مدريد، المركز الثالث، يمتلك في رصيده 35 نقطة.

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