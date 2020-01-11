رجب عمران يحظى بإعجاب الوسط الرياضي بعد تألقه مع وادي دجلة

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تمكن اللاعب رجب عمران أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة من خطف الأضواء بقوة على الساحة المصرية في الفترة الماضية، بعدما تألق بشكل واضح للغاية رفقة فريقه في معظم مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع رجب عمران أن يقود فريقه الحالي وادي دجلة إلى فوز في غاية الأهمية في الأيام القليلة الماضية، من خلال نجاحه في تسجيل الهدف الثالث في شباك فريق سموحة، لتنتهي المباراة في نهاية المطاف بفوز فريق وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وتسببت هذه النتيجة في قيام مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر بإقالة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، وفي المقابل حظي ذلك الهدف الثالث بإعجاب المدرب اليوناني تاكيس جوناس المدير الفني لفريق وادي دجلة.

ولا تُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يسطع فيها ضوء اللاعب رجب عمران صاحب ال26 عاماً في الوسط الرياضي، حيث سبق له وأن كان على مشارف التعاقد مع النادي الأهلي في صيف عام 2018، إلا أن الصفقة فشلت في نهاية المطاف بسبب رغبة إدارة القلعة الحمراء وقتها في التعاقد مع صفقات كبيرة دون النظر إلى المواهب الشابة.

وبدأ رجب عمران مشواره الرياضي مع مركز شباب أشمون، قبل أن ينتقل إلى أهم محطة في السنوات الأولى من مسيرته، وذلك من خلال التعاقد مع فريق جمهورية شبين الكوم في عام 2017، وقدم وقتها مستويات رائعة للغاية في القسم الثاني، مما جعل الكابتن ياسر رضوان المدير الفني لفريق شبين الكوم حينها يُرشحه للنادي الأهلي.

وكان رجب عمران قريباً من الانضمام رسمياً إلى صفوف النادي الأهلي، لكن إدارة النادي وقتها لم تكن تثق في قدراته الفنية مما جعلها تنسحب من الصفقة مباشرة، وهو الوضع الذي استغله نادي مصر المقاصة بعدما ضم اللاعب بصفة رسمية قبل نهاية عقده مع شبين الكوم بستة أشهر كاملة.

وتمكن عمران من التألق مع فريق مصر المقاصة على مدار موسم ونصف، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف إضافة إلى صناعة هدف آخر خلال مشاركته في 39 مباراة مع الفريق الفيومي، قبل أن يتعاقد في الصيف الماضي مع فريق وادي دجلة الذي خاض معه 9 مباريات حتى الآن في الموسم الجاري وسجل 3 أهداف لصالحه.

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